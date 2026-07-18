Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге объявил об уходе в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан сообщил об уходе в отставку на фоне скандала с суррогатным материнством.

Шпан и его супруг стали родителями с помощью суррогатной матери в США, что вызвало скандал в партии из-за законодательного запрета суррогатного материнства в Германии.

Шпан заявил, что его семейные планы несовместимы с политической деятельностью.

БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан сообщил в письме своим коллегам об уходе в отставку на фоне скандала с суррогатным материнством.

Газета Bild ранее сообщила, что в ХДС разгорелся скандал после того, как Шпан и его супруг (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) стали родителями с помощью суррогатной матери в США. Члены партии, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц, указывали на законодательный запрет суррогатного материнства в Германии.

« "Я проинформировал председателей ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зедера о том, что этим письмом нашей фракции ухожу с поста председателя парламентской группы ХДС/ХСС. Я благодарю их обоих за оказанное мне доверие", - написал Шпан в письме, которое опубликовала Bild.

Он заявил, что его семейные планы несовместимы с политической деятельностью. Соблюсти баланс между желанием "стать папой" и ожиданиями со стороны христианских демократов оказалось сложнее, чем он думал, написал Шпан.