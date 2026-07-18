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Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 18.07.2026
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16:04 18.07.2026 (обновлено: 16:06 18.07.2026)
Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге объявил об уходе в отставку

Глава фракции ХДС/ХСС Шпан ушел в отставку из-за скандала с суррогатной матерью

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан сообщил об уходе в отставку на фоне скандала с суррогатным материнством.
  • Шпан и его супруг стали родителями с помощью суррогатной матери в США, что вызвало скандал в партии из-за законодательного запрета суррогатного материнства в Германии.
  • Шпан заявил, что его семейные планы несовместимы с политической деятельностью.
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан сообщил в письме своим коллегам об уходе в отставку на фоне скандала с суррогатным материнством.
Газета Bild ранее сообщила, что в ХДС разгорелся скандал после того, как Шпан и его супруг (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) стали родителями с помощью суррогатной матери в США. Члены партии, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц, указывали на законодательный запрет суррогатного материнства в Германии.
«

"Я проинформировал председателей ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зедера о том, что этим письмом нашей фракции ухожу с поста председателя парламентской группы ХДС/ХСС. Я благодарю их обоих за оказанное мне доверие", - написал Шпан в письме, которое опубликовала Bild.

Он заявил, что его семейные планы несовместимы с политической деятельностью. Соблюсти баланс между желанием "стать папой" и ожиданиями со стороны христианских демократов оказалось сложнее, чем он думал, написал Шпан.
Он добавил, что для него было большой честью занимать пост главы парламентской фракции, а также поблагодарил главу земельной группы ХСС Александра Хоффманна и все руководство фракции. В своем письме Шпан отметил лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Мирша, сотрудничество с которым стало "якорем стабильности для правящей коалиции".
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