"Южная" группировка войск продвигается к Дружковке, заявил Герасимов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Южная» группировка войск РФ продвигается к Дружковке после освобождения Константиновки.
- Передовые подразделения «Южной» группировки вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Южная" группировка войск РФ после освобождения Константиновки продвигается к Дружковке, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Войска "Южной" группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе", - сказал он.
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