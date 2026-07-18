ФИФА не планирует переносить финал ЧМ по футболу, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует переносить финальный матч чемпионата мира по футболу, запланированный на воскресенье, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде.
- Состоялись неформальные разговоры о ситуации между представителями ФИФА и главой рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани.
- Крупная формальная встреча по поводу чемпионата мира и пожаров пока не запланирована.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует переносить финальный матч чемпионата мира по футболу, запланированный на воскресенье, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира, который пройдет в воскресенье, даже на фоне ухудшения воздуха в Нью-Йорке из-за дыма от канадских лесных пожаров", - говорится в публикации.
Блумберг добавляет, что состоялось неформальные разговоры о сложившейся ситуации, в которых участвовали представители ФИФА и глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани. Как отметил чиновник из Белого дома, пока крупная формальная встреча по поводу чемпионата мира и пожаров не запланирована.
Ранее журналист Sky News Роб Харрис сообщал, что чиновники Белого дома встретятся с президентом ФИФА Джанни Инфантино до финала чемпионата мира по футболу, чтобы обсудить возможные риски из-за дыма, окутавшего Нью-Йорк и Нью-Джерси.
Как передавали корреспонденты РИА Новости, смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе восточного побережья: дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, другие крупные города.
По данным межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране зафиксированы 876 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые. Всего с начала 2026 года в Канаде произошло более 3,5 тысяч лесных пожаров.
Американский сенатор-республиканец Берни Морено пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США.
Матч финала чемпионата мира по футболу пройдет на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка. В главном матче за звание чемпионов мира встретятся действующие победители Евро в 2024 году - сборная Испании - и защищающие свой титул мировых чемпионов 2022 года футболисты из Аргентины.