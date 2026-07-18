ФИФА не планирует переносить финал ЧМ по футболу, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует переносить финальный матч чемпионата мира по футболу, запланированный на воскресенье, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде.

Состоялись неформальные разговоры о ситуации между представителями ФИФА и главой рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани.

Крупная формальная встреча по поводу чемпионата мира и пожаров пока не запланирована.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует переносить финальный матч чемпионата мира по футболу, запланированный на воскресенье, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде, передает агентство Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует переносить финальный матч чемпионата мира по футболу, запланированный на воскресенье, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ранее издание Ole сообщало, что финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании Аргентины может быть перенесен из-за масштабных лесных пожаров в Канаде.

"ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира, который пройдет в воскресенье, даже на фоне ухудшения воздуха в Нью-Йорке из-за дыма от канадских лесных пожаров", - говорится в публикации.

Блумберг добавляет, что состоялось неформальные разговоры о сложившейся ситуации, в которых участвовали представители ФИФА и глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани. Как отметил чиновник из Белого дома, пока крупная формальная встреча по поводу чемпионата мира и пожаров не запланирована.

Ранее журналист Sky News Роб Харрис сообщал, что чиновники Белого дома встретятся с президентом ФИФА Джанни Инфантино до финала чемпионата мира по футболу, чтобы обсудить возможные риски из-за дыма, окутавшего Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Как передавали корреспонденты РИА Новости, смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе восточного побережья: дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, другие крупные города.

По данным межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране зафиксированы 876 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые. Всего с начала 2026 года в Канаде произошло более 3,5 тысяч лесных пожаров.

Американский сенатор-республиканец Берни Морено пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США.