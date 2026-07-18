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В Крыму задержали женщину, собиравшую данные о военных объектах для ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
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09:48 18.07.2026 (обновлено: 09:50 18.07.2026)
В Крыму задержали женщину, собиравшую данные о военных объектах для ВСУ

ФСБ задержала крымчанку, собиравшую данные для ВСУ о военном аэродроме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму задержана женщина по подозрению в совершении государственной измены.
  • Она переводила деньги в пользу ВСУ и собирала информацию об инфраструктуре ТЭК и военных объектах в Крыму.
  • В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Задержана крымчанка, переводившая деньги для ВСУ и собиравшая для Киева данные об инфраструктуре ТЭК и объектах российской армии в Крыму, в том числе о военном аэродроме, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Крыму задержаны две гражданки РФ, подозреваемые в совершении государственной измены.
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Как отмечает ведомство, 34-летняя жительница Кировского района Республики Крым переводила деньги - 5 тысяч гривен (около 113 долларов) - со своего счета в одном из украинских банков в пользу ВСУ на покупку радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения.
Задержанная занималась и другой деятельностью, направленной против России.
«
"Помимо финансовой поддержки, задержанная осуществляла сбор информации об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных в Крыму", - говорится в сообщении.
Указанные сведения она планировала направить своему родственнику – сотруднику Государственной пограничной службы Украины, однако не успела этого сделать, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ России, отмечает российская спецслужба.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Решением суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
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