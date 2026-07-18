В Крыму задержали женщину, собиравшую данные о военных объектах для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму задержана женщина по подозрению в совершении государственной измены.

Она переводила деньги в пользу ВСУ и собирала информацию об инфраструктуре ТЭК и военных объектах в Крыму.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Задержана крымчанка, переводившая деньги для ВСУ и собиравшая для Киева данные об инфраструктуре ТЭК и объектах российской армии в Крыму, в том числе о военном аэродроме, сообщила ФСБ.

По информации ФСБ , в Крыму задержаны две гражданки РФ, подозреваемые в совершении государственной измены.

Как отмечает ведомство, 34-летняя жительница Кировского района Республики Крым переводила деньги - 5 тысяч гривен (около 113 долларов) - со своего счета в одном из украинских банков в пользу ВСУ на покупку радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения.

Задержанная занималась и другой деятельностью, направленной против России.

« "Помимо финансовой поддержки, задержанная осуществляла сбор информации об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных в Крыму", - говорится в сообщении.

Указанные сведения она планировала направить своему родственнику – сотруднику Государственной пограничной службы Украины, однако не успела этого сделать, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ России, отмечает российская спецслужба.