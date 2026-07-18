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Глава МИД ФРГ заявил о необходимости содействовать переговорам по Украине - РИА Новости, 18.07.2026
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14:08 18.07.2026
Глава МИД ФРГ заявил о необходимости содействовать переговорам по Украине

Вадефуль: перед Европой стоит четкая задача содействовать переговорам по Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава МИД Германии Иоганн Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что перед Европой стоит четкая задача содействовать началу переговоров по украинскому конфликту.
  • Вадефуль отметил, что Германия учитывает мнение партнеров и общеевропейские интересы при обсуждении формата будущих переговоров, стремясь найти путь к диалогу.
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Перед Европой стоит четкая задача содействовать началу переговоров по украинскому конфликту, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"В последнее время США демонстрируют менее активное участие в украинском вопросе. Поэтому у нас, европейцев, есть не только возможность, но и четкая задача участвовать (в этом вопросе – ред.)", - сказал Вадефуль в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), отвечая на вопрос о том, есть ли у Европы возможность что-либо решать после того, как США перехватили инициативу в переговорах.
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Говоря о формате будущих переговоров, министр отметил, что Германия не придерживается определенных догм и учитывает мнение партнеров, а также берет во внимание общеевропейские интересы. Вадефуль добавил, что главная цель – найти путь к диалогу.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, Путин выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
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