Глава МИД ФРГ заявил о необходимости содействовать переговорам по Украине

Говоря о формате будущих переговоров, министр отметил, что Германия не придерживается определенных догм и учитывает мнение партнеров, а также берет во внимание общеевропейские интересы. Вадефуль добавил, что главная цель – найти путь к диалогу.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, Путин выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.