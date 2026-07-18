БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о высокой угрозе атак на немецкую инфраструктуру, а также на отдельных лиц и учреждения.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".