Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о повышении уровня угрозы атак в Германии до высокого.
- Спецслужбам Германии впервые разрешат вмешиваться в ситуации, связанные с угрозой безопасности, а не только собирать и анализировать информацию.
- В условиях непосредственной террористической угрозы сотрудники внутренней разведки смогут входить в жилища и проводить обыски, если полиция не будет в состоянии прибыть вовремя.
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о высокой угрозе атак на немецкую инфраструктуру, а также на отдельных лиц и учреждения.
"Возросший объем сообщений и разведывательной информации побудил меня повысить ранее действовавший абстрактный уровень угрозы до высокого. Это означает, что в Германии в любой момент нельзя исключать риск терактов", - сказал министр в интервью газете Welt am Sonntag, добавив, что возможной целью готовящихся атак являются не только немецкая инфраструктура, но и отдельные лица и учреждения.
Министр также рассказал о том, какие полномочия получат немецкие спецслужбы в рамках готовящейся реформы, которую, как пишет Welt am Sonntag, кабмин обсудит в августе. Издание уточнило, что спецслужбам впервые разрешат вмешиваться в ситуации, связанные с угрозой безопасности, а не только собирать и анализировать информацию. Глава МВД отметил, что в условиях непосредственной террористической угрозы сотрудники внутренней разведки смогут входить в жилища и проводить обыски, если полиция не будет в состоянии прибыть вовремя. При этом Добриндт указал на то, что разделение полномочий между спецслужбами и полицией должно сохраниться.
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"Арест людей остается задачей полиции", - подчеркнул он.
Агентство Рейтер в начале июля сообщило, что правительство ФРГ намерено значительно расширить полномочия спецслужб на фоне якобы исходящей от России угрозы.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".