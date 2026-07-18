Лантратова направит факты преступлений Киева в международные инстанции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что продолжит собирать факты преступлений Киева и направлять их в международные инстанции.
- Аппарат Лантратовой направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю Генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с атаками ВСУ на российские регионы.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что будет продолжать собирать все факты преступлений Киева и направлять их в международные инстанции.
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"Мы собираем абсолютно все подобные факты, документируем их и направляем в международные инстанции. Будем делать это вновь и вновь, чтобы мировое сообщество наконец открыло глаза на действия украинского режима", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".