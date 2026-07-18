В Ереване при стрельбе погиб человек

По информации shamshyan.com, в одну из больниц Еревана с телесными повреждениями был доставлен 15-летний подросток, который, по имеющейся информации, получил ранение на месте, где произошла стрельба. Между тем, по сведениям онлайн-издания armlur.am, было произведено свыше 30 выстрелов. На место происшествия прибыла группа саперов, поскольку там была обнаружена неразорвавшаяся граната.