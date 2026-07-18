В Ереване при стрельбе погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В субботу вечером на улице Мурацана в Ереване произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.
- Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в субботу вечером на окраине Еревана, сообщает специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com.
"Сегодня примерно в 21.00 (20.00 мск) главное управление криминальной полиции получило оперативную информацию о стрельбе на улице Мурацана в Ереване... Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что месте происшествия обнаружены стреляные гильзы, следы крови, автомобили с пулевыми отверстиями
В полиции заявили, что проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
По информации shamshyan.com, в одну из больниц Еревана с телесными повреждениями был доставлен 15-летний подросток, который, по имеющейся информации, получил ранение на месте, где произошла стрельба. Между тем, по сведениям онлайн-издания armlur.am, было произведено свыше 30 выстрелов. На место происшествия прибыла группа саперов, поскольку там была обнаружена неразорвавшаяся граната.