СМИ: ПВО аэропорта Эрбиля сбила беспилотники, атаковавшие консульство США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника при атаке на консульство США в иракском Эрбиле.
- Воздушные цели были уничтожены системами ПВО международного аэропорта Эрбиля.
БЕЙРУТ, 18 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника при атаке на консульство США в иракском Эрбиле, передает иракское агентство Shafaq News.
"Четыре беспилотника, пытавшихся атаковать американское консульство в городе Эрбиль, были сбиты", — говорится в сообщении.
По данным агентства, воздушные цели уничтожили системы ПВО международного аэропорта Эрбиля.
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