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СМИ: ПВО аэропорта Эрбиля сбила беспилотники, атаковавшие консульство США - РИА Новости, 18.07.2026
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09:37 18.07.2026
СМИ: ПВО аэропорта Эрбиля сбила беспилотники, атаковавшие консульство США

Shafaq News: ПВО аэропорта Эрбиля сбила 4 БПЛА при атаке на консульство США

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт Эрбиля Эрбиль Иракский Курдистан 28 сентября 2017
Аэропорт Эрбиля Эрбиль Иракский Курдистан 28 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника при атаке на консульство США в иракском Эрбиле.
  • Воздушные цели были уничтожены системами ПВО международного аэропорта Эрбиля.
БЕЙРУТ, 18 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника при атаке на консульство США в иракском Эрбиле, передает иракское агентство Shafaq News.
"Четыре беспилотника, пытавшихся атаковать американское консульство в городе Эрбиль, были сбиты", — говорится в сообщении.
По данным агентства, воздушные цели уничтожили системы ПВО международного аэропорта Эрбиля.
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