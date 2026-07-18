В Энергодаре восстанавливают водоснабжение, нарушенное из-за атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Водоснабжение в Энергодаре Запорожской области нарушено из-за атак ВСУ на инфраструктуру, восстановительные работы продолжаются, сообщил глава города Максим Пухов в своем канале в "Макс".

"Сегодня специалисты выполнили большой объем восстановительных работ и предприняли попытку запустить в работу объекты водоснабжения. Однако выявлены новые дефекты, которые не позволяют подать воду. Завтра продолжат аварийно-восстановительные работы. Только после полного устранения всех повреждений станет возможным возобновить подачу воды в город", - написал он.