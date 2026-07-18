В Энергодаре восстанавливают водоснабжение, нарушенное из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре Запорожской области нарушено водоснабжение из-за атак ВСУ на инфраструктуру.
- Восстановительные работы продолжаются, но выявлены новые дефекты, которые пока не позволяют возобновить подачу воды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Водоснабжение в Энергодаре Запорожской области нарушено из-за атак ВСУ на инфраструктуру, восстановительные работы продолжаются, сообщил глава города Максим Пухов в своем канале в "Макс".
Ранее Пухов сообщил, что из-за атак ВСУ в пятницу было нарушено водоснабжение в городе.
"Сегодня специалисты выполнили большой объем восстановительных работ и предприняли попытку запустить в работу объекты водоснабжения. Однако выявлены новые дефекты, которые не позволяют подать воду. Завтра продолжат аварийно-восстановительные работы. Только после полного устранения всех повреждений станет возможным возобновить подачу воды в город", - написал он.
Специалисты работают столько, сколько позволяют условия, чтобы как можно быстрее вернуть водоснабжение, отметил он.