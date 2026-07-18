Энергодар остается обесточен из-за атак ВСУ

"Ситуация в Энергодаре остается сложной. В городе отсутствуют электро- и водоснабжение, профильные службы работают над восстановлением", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявила РИА Новости, что Запорожская АЭС продолжает функционировать в безопасном режиме.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.