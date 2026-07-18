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Энергодар остается обесточен из-за атак ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
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13:27 18.07.2026
Энергодар остается обесточен из-за атак ВСУ

Энергодар остался без света и воды из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за атак ВСУ в Энергодаре отсутствуют электро- и водоснабжение.
  • Запорожская АЭС продолжает функционировать в безопасном режиме, радиационный фон в норме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остается без электро- и водоснабжения из-за атак ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
«
"Ситуация в Энергодаре остается сложной. В городе отсутствуют электро- и водоснабжение, профильные службы работают над восстановлением", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявила РИА Новости, что Запорожская АЭС продолжает функционировать в безопасном режиме.
"Безопасность эксплуатации станции обеспечивается, радиационный фон остается в норме", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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