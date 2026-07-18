Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Джакарты разрешил чиновникам не спать ради финала ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:09 18.07.2026
Губернатор Джакарты разрешил чиновникам не спать ради финала ЧМ-2026

Губернатор Джакарты разрешил чиновникам не спать ради просмотра финала ЧМ-2026

© Фотография из соцсетейМяч финала и трофей ЧМ-2026
Мяч финала и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фотография из соцсетей
Мяч финала и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Джакарты Прамоно Анунг разрешил государственным служащим не спать ночью для просмотра финала чемпионата мира по футболу 2026 года, если это не скажется на их работе.
  • Финальный матч между сборными Аргентины и Испании пройдет рано утром по индонезийскому времени, незадолго до начала рабочего дня.
  • Губернатор Анунг будет болеть за Аргентину и отметил впечатляющую игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии.
ДЖАКАРТА, 18 июл - РИА Новости. Губернатор столицы Индонезии Джакарты Прамоно Анунг разрешил столичным государственным служащим не спать ночью ради просмотра финала чемпионата мира по футболу 2026 года, если это не скажется на их работе.
Финальный матч между сборными Аргентины и Испании пройдет в понедельник рано утром по индонезийскому времени — всего за несколько часов до начала рабочего дня в государственных учреждениях.
Кубок чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Российский дипломат пожелал Аргентине победы в финале ЧМ по футболу
Вчера, 14:55
"Если чиновники Джакарты хотят посмотреть матч — пожалуйста. Главное, чтобы это не повлияло на их работу и оказание государственных услуг. Это касается и тех, кто собирается на коллективный просмотр на Международном стадионе Джакарты", - заявил губернатор журналистам.
По словам Анунга, предстоящий финал станет одним из самых ярких в истории турнира благодаря противостоянию капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и испанского вундеркинда Ламина Ямаля.
Сам губернатор признался, что будет болеть за Аргентину. По его словам, команда особенно впечатлила его в полуфинале против Англии, где Месси в концовке встречи отдал две результативные передачи.
"Когда-то была "рука Бога". Теперь — ноги Месси. Это было невероятно", - сказал Анунг.
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Финал ЧМ-2026 по футболу Испания — Аргентина: дата, время, где смотреть
Вчера, 12:34
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026Лионель МессиЛамин ЯмальДжакартаАргентинаИспания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Табило
    646
    464
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Франция
    Англия
    3
    4
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала