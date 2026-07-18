Губернатор Джакарты разрешил чиновникам не спать ради финала ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Джакарты Прамоно Анунг разрешил государственным служащим не спать ночью для просмотра финала чемпионата мира по футболу 2026 года, если это не скажется на их работе.

Финальный матч между сборными Аргентины и Испании пройдет рано утром по индонезийскому времени, незадолго до начала рабочего дня.

Губернатор Анунг будет болеть за Аргентину и отметил впечатляющую игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии.

ДЖАКАРТА, 18 июл - РИА Новости. Губернатор столицы Индонезии Джакарты Прамоно Анунг разрешил столичным государственным служащим не спать ночью ради просмотра финала чемпионата мира по футболу 2026 года, если это не скажется на их работе.

Финальный матч между сборными Аргентины Испании пройдет в понедельник рано утром по индонезийскому времени — всего за несколько часов до начала рабочего дня в государственных учреждениях.

"Если чиновники Джакарты хотят посмотреть матч — пожалуйста. Главное, чтобы это не повлияло на их работу и оказание государственных услуг. Это касается и тех, кто собирается на коллективный просмотр на Международном стадионе Джакарты", - заявил губернатор журналистам.

По словам Анунга, предстоящий финал станет одним из самых ярких в истории турнира благодаря противостоянию капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и испанского вундеркинда Ламина Ямаля.

Сам губернатор признался, что будет болеть за Аргентину. По его словам, команда особенно впечатлила его в полуфинале против Англии, где Месси в концовке встречи отдал две результативные передачи.