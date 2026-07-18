В Тамбовской области семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тамбовской области на 56-м километре федеральной автодороги «Тамбов — Пенза» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

По предварительной информации, в легковом автомобиле находились родители и двое детей, все погибли на месте происшествия.

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком в Тамбовской области, сообщила Госавтоинспекция России.

Telegram-канале ведомства сообщается, что трагедия произошла накануне вечером на 56-м километре федеральной автодороги "Тамбов — Пенза".

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля в разрешенном месте выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с грузовиком. В салоне находились родители и два ребенка — мальчики десяти и тринадцати лет. Все четверо от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В канале опубликовано видео, как два легковых автомобиля обгоняют третий. Первое авто успешно возвращается на свою полосу, а второе летит прямо на фуру, и та разносит его практически на кусочки.