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В Тамбовской области семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 18.07.2026
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16:29 18.07.2026 (обновлено: 17:09 18.07.2026)
В Тамбовской области семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком

ГАИ России: в Тамбовской области семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тамбовской области на 56-м километре федеральной автодороги «Тамбов — Пенза» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.
  • По предварительной информации, в легковом автомобиле находились родители и двое детей, все погибли на месте происшествия.
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком в Тамбовской области, сообщила Госавтоинспекция России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что трагедия произошла накануне вечером на 56-м километре федеральной автодороги "Тамбов — Пенза".
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"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля в разрешенном месте выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с грузовиком. В салоне находились родители и два ребенка — мальчики десяти и тринадцати лет. Все четверо от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В канале опубликовано видео, как два легковых автомобиля обгоняют третий. Первое авто успешно возвращается на свою полосу, а второе летит прямо на фуру, и та разносит его практически на кусочки.
Прокуратура Тамбовской области сообщила, что проводит проверку по факту случившегося.
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