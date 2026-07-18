Названа причина ДТП с тремя погибшими в Самарской области

© Фото : ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

© Фото : ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

© Фото : ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Последствия ДТП в Самарской области

Краткий пересказ от РИА ИИ На трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошла авария с участием четырех автомобилей и последующим возгоранием.

В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое детей.

По предварительным данным, причиной аварии стал наезд фуры на автомобиль, остановившийся из-за дорожных работ.

САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Наезд фуры на стоящий в попутном направлении автомобиль стал причиной аварии с четырьмя машинами и пожара на трассе в Самарской области, где погибли три человека, в том числе двое детей, сообщили в региональном ГУМВД.

Ранее спасатели сообщали, что автокатастрофа произошла на трассе М-5 "Урал" на территории Сергиевского района. Столкнулись Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и грузовой автомобиль Man. Три человека погибли на месте.

© Фото : ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Последствия ДТП в Самарской области © Фото : ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Последствия ДТП в Самарской области

"По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 18.07.2026 в 9.10 (8.10 мск — ред.) на территории Сергиевского района водитель 1995 года рождения, управляя грузовым автомобилем Man в составе с полуприцепом, на 1083-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль Skoda Octavia под управлением водителя 1980 года рождения, который остановился на проезжей части из-за проведения дорожных работ", - написало самарское ГУМВД в своем канале на платформе " Макс ".

От удара легковушка врезалась в стоявший впереди автомобиль Hyundai Solaris под управлением водителя 1973 года рождения. Тот, в свою очередь, по инерции протаранил Skoda Kodiaq под управлением водителя 1968 года рождения. Все четыре транспортных средства загорелись.