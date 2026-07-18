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В Саратовской области машина съехала с дороги и опрокинулась, есть погибшие - РИА Новости, 18.07.2026
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14:32 18.07.2026 (обновлено: 15:03 18.07.2026)
В Саратовской области машина съехала с дороги и опрокинулась, есть погибшие

В Саратовской области при опрокидывании Chevrolet Niva погибли два человека

© Фото : МВД 64/MaxДТП в Аркадакском районе Саратовской области
ДТП в Аркадакском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : МВД 64/Max
ДТП в Аркадакском районе Саратовской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Аркадакском районе Саратовской области автомобиль Chevrolet Niva опрокинулся, съехав с дороги.
  • Два человека погибли, один пострадал в результате ДТП.
САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при опрокидывании автомобиля Chevrolet Niva в Аркадакском районе Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП случилось в 12.30 мск субботы в районе села Подгорное. По данным ГАИ, мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир мужчина (данные уточняются) погибли, пассажирка (данные уточняются) доставлена в медицинское учреждение", - рассказали журналистам в областной Госавтоинспекции.
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ПроисшествияАркадакский районСаратовская областьChevrolet
 
 
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