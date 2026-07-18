В Саратовской области машина съехала с дороги и опрокинулась, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ В Аркадакском районе Саратовской области автомобиль Chevrolet Niva опрокинулся, съехав с дороги.

Два человека погибли, один пострадал в результате ДТП.

САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при опрокидывании автомобиля Chevrolet Niva в Аркадакском районе Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 12.30 мск субботы в районе села Подгорное. По данным ГАИ, мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.