В Саратовской области машина съехала с дороги и опрокинулась, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Аркадакском районе Саратовской области автомобиль Chevrolet Niva опрокинулся, съехав с дороги.
- Два человека погибли, один пострадал в результате ДТП.
САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при опрокидывании автомобиля Chevrolet Niva в Аркадакском районе Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП случилось в 12.30 мск субботы в районе села Подгорное. По данным ГАИ, мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир мужчина (данные уточняются) погибли, пассажирка (данные уточняются) доставлена в медицинское учреждение", - рассказали журналистам в областной Госавтоинспекции.
В ДТП в Саратовской области погибли шесть человек
20 июня, 08:25