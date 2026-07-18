В Самарской области столкнулись три иномарки и фура, есть погибшие

САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием трех легковых автомобилей и фуры в Самарской области, после столкновения произошло возгорание, сообщили в региональном Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.