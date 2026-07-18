В Самарской области столкнулись три иномарки и фура, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области на трассе М-5 "Урал" произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и фуры.
- В результате аварии погибли три человека, среди которых двое несовершеннолетних.
САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием трех легковых автомобилей и фуры в Самарской области, после столкновения произошло возгорание, сообщили в региональном Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, автокатастрофа произошла в 08.23 субботы на 1082-м километре трассы М-5 "Урал" на территории Сергиевского района Самарской области. Столкнулись Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и грузовой автомобиль Man.
© Фото : ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"Последствия ДТП в Самарской области
© Фото : ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"
Последствия ДТП в Самарской области
"Проведен сбор информации, тушение автомобилей, деблокировка погибших. В дорожно-транспортном происшествии погибли три человека… Работы по ликвидации последствий ДТП продолжаются", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе ГУМВД по Самарской области уточнили РИА Новости, что из трех погибших двое несовершеннолетние. Подробности трагедии выясняют сотрудники полиции.