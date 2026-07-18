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В Бурятии пять подростков пострадали в ДТП с мотоциклами - РИА Новости, 18.07.2026
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06:13 18.07.2026 (обновлено: 11:47 18.07.2026)
В Бурятии пять подростков пострадали в ДТП с мотоциклами

В Улан-Удэ пять подростков пострадали в ДТП с двумя мотоциклами

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух мотоциклов, в котором пострадали пять подростков.
  • Трое подростков были госпитализированы, двое отпущены домой для амбулаторного лечения.
УЛАН-УДЭ, 18 июл - РИА Новости. Пять подростков пострадали в ДТП с двумя мотоциклами в Улан-Удэ, трое из них госпитализированы, сообщила пресс-служба детской республиканской клинической больницы Бурятии.
"Сегодня, 18 июля, рано утром в приемно-диагностическое отделение детской республиканской клинической больницы были экстренно доставлены пять несовершеннолетних. Все они стали участниками столкновения двух мотоциклов в пригороде Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
В медучреждении уточнили, что самому младшему из пострадавших десять лет. Двое из них после оказания помощи были отпущены домой для амбулаторного лечения. Остальных немедленно госпитализировали.
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ПроисшествияУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
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