В Бурятии пять подростков пострадали в ДТП с мотоциклами

Краткий пересказ от РИА ИИ В Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух мотоциклов, в котором пострадали пять подростков.

Трое подростков были госпитализированы, двое отпущены домой для амбулаторного лечения.

УЛАН-УДЭ, 18 июл - РИА Новости. Пять подростков пострадали в ДТП с двумя мотоциклами в Улан-Удэ, трое из них госпитализированы, сообщила пресс-служба детской республиканской клинической больницы Бурятии.

"Сегодня, 18 июля, рано утром в приемно-диагностическое отделение детской республиканской клинической больницы были экстренно доставлены пять несовершеннолетних. Все они стали участниками столкновения двух мотоциклов в пригороде Улан-Удэ", - говорится в сообщении.