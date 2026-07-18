В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона по грузовику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Салтыково в Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, мужчина получил осколочные ранения ног.
- В селе Новая Деревня, поселке Майский и в городе Шебекино зафиксированы разрушения.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю в селе Салтыково Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"В селе Салтыково Белгородского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчина со множественными осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ (центральную районную больницу - ред.)", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Грузовик поврежден. Уточняется, что после оказания помощи пострадавшего переведут в белгородскую городскую больницу. Кроме того, разрушения зафиксированы в селе Новая Деревня, в поселке Майский и в городе Шебекино.
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