В Подмосковье инспектор ДПС погиб в ДТП

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Смертельная авария произошла в подмосковном Домодедово, где легковой автомобиль столкнулся со служебным мотоциклом инспектора ДПС, в результате чего сотрудник погиб, сообщает ГУ МВД по Подмосковью.

По данным ведомства, в субботу на 7-м километре автодороги "Шебанцево-Голубино-Глотаево" произошло столкновение иномарки под управлением 54-летнего водителя со служебным мотоциклом.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что погибшим оказался лейтенант полиции Михаил Тихонов, инспектор ДПС из Домодедово, служивший в органах с июня 2019 года. Руководство и коллеги выражают глубокие соболезнования его семье и близким, которым будет оказана вся необходимая помощь.