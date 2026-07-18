В Подмосковье инспектор ДПС погиб в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Домодедово произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и служебного мотоцикла инспектора ДПС.
- В результате ДТП погиб 33-летний инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Смертельная авария произошла в подмосковном Домодедово, где легковой автомобиль столкнулся со служебным мотоциклом инспектора ДПС, в результате чего сотрудник погиб, сообщает ГУ МВД по Подмосковью.
По данным ведомства, в субботу на 7-м километре автодороги "Шебанцево-Голубино-Глотаево" произошло столкновение иномарки под управлением 54-летнего водителя со служебным мотоциклом.
"В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получил 33-летний инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ГУ МВД по Московской области сообщили, что погибшим оказался лейтенант полиции Михаил Тихонов, инспектор ДПС из Домодедово, служивший в органах с июня 2019 года. Руководство и коллеги выражают глубокие соболезнования его семье и близким, которым будет оказана вся необходимая помощь.