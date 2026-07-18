Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье инспектор ДПС погиб в ДТП - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 18.07.2026 (обновлено: 17:39 18.07.2026)
В Подмосковье инспектор ДПС погиб в ДТП

МВД: инспектор ДПС погиб в ДТП в Подмосковье

© Фото : Подмосковная полиция/MAXПоследствия ДТП в подмосковном Домодедово. 18 июля 2026
Последствия ДТП в подмосковном Домодедово. 18 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Подмосковная полиция/MAX
Последствия ДТП в подмосковном Домодедово. 18 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Домодедово произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и служебного мотоцикла инспектора ДПС.
  • В результате ДТП погиб 33-летний инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Смертельная авария произошла в подмосковном Домодедово, где легковой автомобиль столкнулся со служебным мотоциклом инспектора ДПС, в результате чего сотрудник погиб, сообщает ГУ МВД по Подмосковью.
По данным ведомства, в субботу на 7-м километре автодороги "Шебанцево-Голубино-Глотаево" произошло столкновение иномарки под управлением 54-летнего водителя со служебным мотоциклом.
Последствия ДТП в Самарской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Названа причина ДТП с тремя погибшими в Самарской области
Вчера, 15:19
"В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получил 33-летний инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ГУ МВД по Московской области сообщили, что погибшим оказался лейтенант полиции Михаил Тихонов, инспектор ДПС из Домодедово, служивший в органах с июня 2019 года. Руководство и коллеги выражают глубокие соболезнования его семье и близким, которым будет оказана вся необходимая помощь.
Кадры смертельного ДТП в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
В Тамбовской области семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком
Вчера, 16:29
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала