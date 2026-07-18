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В Домодедово проведут дезинсекцию массажных кресел после жалобы на клопов - РИА Новости, 18.07.2026
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17:23 18.07.2026
В Домодедово проведут дезинсекцию массажных кресел после жалобы на клопов

Роспотребнадзор предписал провести дезинсекцию массажных кресел в Домодедово

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина в зале ожидания аэропорта Домодедово
Мужчина в зале ожидания аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в зале ожидания аэропорта Домодедово. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Домодедово» собственнику массажных кресел выдано предписание о проведении дезинсекции после сообщения об укусе клопа.
  • Эксплуатация массажных кресел прекращена, и 16.07.2026 собственник представил акт о проведении дезинсекции.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Собственнику массажных кресел в аэропорту "Домодедово" выдано предписание о проведении дезинсекции после появившейся информации об укусе клопа, их эксплуатация прекращена, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре по Московской области.
По информации Роспотребнадзора, в управление поступила информация из здравпункта аэропорта "Домодедово" об укусе клопа. По словам пострадавшего, находясь в массажном кресле в зале ожидания на 2-м этаже, он заметил на своей одежде клопа.
«
"15.07.2026 собственнику массажных кресел выдано предписание о проведении дезинсекции, их эксплуатация прекращена. 16.07.2026 собственник представил акт о проведении дезинсекции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.
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