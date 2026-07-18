В Домодедово проведут дезинсекцию массажных кресел после жалобы на клопов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Собственнику массажных кресел в аэропорту "Домодедово" выдано предписание о проведении дезинсекции после появившейся информации об укусе клопа, их эксплуатация прекращена, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре по Московской области.