Домодедово проконтролирует качество массажных кресел после жалоб пассажиров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажиры в аэропорту "Домодедово" пожаловались на состояние массажных кресел в зоне ожидания, где обнаружили клопов.
- Администрация аэропорта проведет работу с арендатором массажных кресел по контролю качества предоставляемых услуг.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Домодедово" проведет работу по контролю качества массажных кресел в аэропорту с их владельцем, за их техническое и санитарное состояние отвечает он, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее в СМИ сообщалось, что пассажиры в аэропорту "Домодедово" пожаловались на состояние массажных кресел в зоне ожидания аэропорта, где обнаружили клопов.
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"Массажные кресла принадлежат арендатору аэропорта, который по условиям договора должен следить за техническим состоянием оборудования, размещенного в клиентской зоне, в том числе за санитарным его состоянием. Администрация аэропорта незамедлительно проведет работу с арендатором на предмет качества предоставляемых пассажирам и гостям аэропорта услуг", - говорится в сообщении.