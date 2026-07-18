Домодедово проконтролирует качество массажных кресел после жалоб пассажиров

«

"Массажные кресла принадлежат арендатору аэропорта, который по условиям договора должен следить за техническим состоянием оборудования, размещенного в клиентской зоне, в том числе за санитарным его состоянием. Администрация аэропорта незамедлительно проведет работу с арендатором на предмет качества предоставляемых пассажирам и гостям аэропорта услуг", - говорится в сообщении.