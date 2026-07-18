В ДНР два человека погибли, один пострадал при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Два человека погибли и один мирный житель пострадал в ДНР из-за атак ударных БПЛА ВСУ.

Повреждения зафиксированы в городских округах Горловка, Шахтерск, Дебальцево, Макеевка, а также в Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал в ДНР из-за атак ударных БПЛА ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще один мирный житель Республики пострадал сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе " Макс ".

Глава региона уточнил, что в поселке Новолуганское при атаке на жилой дом погибла женщина, в Шахтерске при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина.

Пушилин добавил, что в Калининском районе Горловки при атаке на автомобиль коммунальных служб пострадал водитель. Ему оказывается медицинская помощь.