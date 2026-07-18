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В ДНР два человека погибли, один пострадал при атаках ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
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21:59 18.07.2026 (обновлено: 22:04 18.07.2026)
В ДНР два человека погибли, один пострадал при атаках ВСУ

В ДНР два человека погибли, один пострадал при атаках БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека погибли и один мирный житель пострадал в ДНР из-за атак ударных БПЛА ВСУ.
  • Повреждения зафиксированы в городских округах Горловка, Шахтерск, Дебальцево, Макеевка, а также в Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал в ДНР из-за атак ударных БПЛА ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Два человека погибли, еще один мирный житель Республики пострадал сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
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Глава региона уточнил, что в поселке Новолуганское при атаке на жилой дом погибла женщина, в Шахтерске при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина.
Пушилин добавил, что в Калининском районе Горловки при атаке на автомобиль коммунальных служб пострадал водитель. Ему оказывается медицинская помощь.
Отмечается, что повреждения зафиксированы в городских округах Горловка, Шахтерск, Дебальцево, Макеевка, а также в Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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