Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации с личным составом ВСУ в ДНР.

На Славянском направлении был обнаружен и уничтожен пункт управления беспилотниками противника.

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации с личным составом ВСУ, а также пункт управления беспилотниками противника в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка операторы беспилотных систем 72-й мотострелковой бригады выявили два пункта временной дислокации ВСУ , где укрывался личный состав.

"В результате точных попаданий артиллерии два ПВД противника вместе с живой силой противника были уничтожены", - говорится в сообщении.