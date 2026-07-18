ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации с личным составом ВСУ в ДНР.
- На Славянском направлении был обнаружен и уничтожен пункт управления беспилотниками противника.
ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации с личным составом ВСУ, а также пункт управления беспилотниками противника в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка операторы беспилотных систем 72-й мотострелковой бригады выявили два пункта временной дислокации ВСУ, где укрывался личный состав.
"В результате точных попаданий артиллерии два ПВД противника вместе с живой силой противника были уничтожены", - говорится в сообщении.
Кроме того, на славянском направлении расчеты беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили пункт управления украинскими беспилотниками. После передачи координат по цели был нанесен точный удар, в результате которого пункт управления БПЛА был уничтожен.
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