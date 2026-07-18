ВСУ потеряли более 65 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 65 военных и 11 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ингулец, Запасное и Орехов.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 65 военных и 11 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Уничтожено более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ингулец Херсонской области, Запасное и Орехов Запорожской области.