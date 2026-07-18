Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке возобновляется крупнейший энергетический кризис в истории человечества.

По его мнению, от энергокризиса больше всего пострадают ЕС и Великобритания.

Он добавил, что мудрые страны ценят Россию как надежного энергетического партнера.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Европейский союз и Великобритания больше всего пострадают от очередного витка энергокризиса, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"После паузы крупнейший энергетический кризис в истории человечества возобновляется на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке ... Идеологически настроенные ЕС и Великобритания пострадают наиболее всего", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х

В свою очередь, мудрые страны ценят Россию как незаменимого и надежного энергетического партнера, добавил спецпредставитель президента.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.