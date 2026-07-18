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Генконсульство на Мальдивах рассказало, что делать при лихорадке денге - РИА Новости, 18.07.2026
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06:25 18.07.2026
Генконсульство на Мальдивах рассказало, что делать при лихорадке денге

Генконсульство на Мальдивах: при лихорадке денге следует пить больше воды

© Fotolia / anankkmlПрофилактика лихорадки Денге
Профилактика лихорадки Денге - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Fotolia / anankkml
Профилактика лихорадки Денге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Мальдивах фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа.
  • Для облегчения состояния при лихорадке денге важно соблюдать покой, пить достаточное количество жидкости и при необходимости принимать парацетамол.
  • Лечение лихорадки денге носит симптоматический характер, специальных противовирусных препаратов или антибиотиков для ее лечения не существует.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. При заражении лихорадкой денге следует пить больше воды и соблюдать покой для облегчения своего состояния, рассказали корреспонденту РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах.
В диппредставительстве отметили, что на Мальдивах в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.
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"Для облегчения состояния важно соблюдать строгий покой, пить достаточное количество жидкости, чтобы снизить температуру и облегчить боль можно принять парацетамол", - рассказали в генконсульстве РФ на Мальдивах.
В российском диппредставительстве добавили, что на сегодняшний день не существует специальных противовирусных препаратов или антибиотиков, предназначенных для лечения непосредственно лихорадки денге, а само лечение носит симптоматический характер и направлено на облегчение состояния больного.
"В большинстве случаев заболевание протекает относительно легко, многие лечатся дома или амбулаторно. Вместе с тем при появлении признаков тяжелого течения заболевания необходима медицинская помощь и при необходимости - госпитализация", - уточнили в генконсульстве.
Лихорадка денге - переносимое комарами вирусное заболевание, распространенное в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в мышцах и суставах, а также характерную сыпь.
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