Генконсульство на Мальдивах рассказало, что делать при лихорадке денге

Краткий пересказ от РИА ИИ На Мальдивах фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа.

Для облегчения состояния при лихорадке денге важно соблюдать покой, пить достаточное количество жидкости и при необходимости принимать парацетамол.

Лечение лихорадки денге носит симптоматический характер, специальных противовирусных препаратов или антибиотиков для ее лечения не существует.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. При заражении лихорадкой денге следует пить больше воды и соблюдать покой для облегчения своего состояния, рассказали корреспонденту РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах.

В диппредставительстве отметили, что на Мальдивах в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.

"Для облегчения состояния важно соблюдать строгий покой, пить достаточное количество жидкости, чтобы снизить температуру и облегчить боль можно принять парацетамол", - рассказали в генконсульстве РФ на Мальдивах.

В российском диппредставительстве добавили, что на сегодняшний день не существует специальных противовирусных препаратов или антибиотиков, предназначенных для лечения непосредственно лихорадки денге, а само лечение носит симптоматический характер и направлено на облегчение состояния больного.

"В большинстве случаев заболевание протекает относительно легко, многие лечатся дома или амбулаторно. Вместе с тем при появлении признаков тяжелого течения заболевания необходима медицинская помощь и при необходимости - госпитализация", - уточнили в генконсульстве.