Лестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий

Лестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий

© Фото : соцсети Лестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий

Краткий пересказ от РИА ИИ Лестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий.

Об этом сообщил депутат местного городского совета Алексей Каспрук.

Где именно городские власти раздобыли материал, не уточняется.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Лестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий, сообщил депутат местного городского совета Алексей Каспрук.

"Лестницу площади филармонии отремонтировали надгробиями", - написал Каспрук на своей странице в социальной сети Facebook*.

Депутат прикрепил фото ступеней, отделанных черным мрамором, на которых все еще сохранились портреты покойных. Где именно городские власти раздобыли материал, не уточняется.