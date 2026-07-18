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В Черновцах лестницу отремонтировали мраморными надгробиями - РИА Новости, 18.07.2026
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15:05 18.07.2026
В Черновцах лестницу отремонтировали мраморными надгробиями

В Черновцах лестницу к филармонии отремонтировали мраморными надгробиями

© Фото : соцсетиЛестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий
Лестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : соцсети
Лестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий.
  • Об этом сообщил депутат местного городского совета Алексей Каспрук.
  • Где именно городские власти раздобыли материал, не уточняется.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Лестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий, сообщил депутат местного городского совета Алексей Каспрук.
"Лестницу площади филармонии отремонтировали надгробиями", - написал Каспрук на своей странице в социальной сети Facebook*.
Депутат прикрепил фото ступеней, отделанных черным мрамором, на которых все еще сохранились портреты покойных. Где именно городские власти раздобыли материал, не уточняется.
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