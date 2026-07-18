На подлете к Москве уничтожили 55 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На подлете к Москве сбили еще 22 БПЛА.
- Общее число пораженных дронов достигло 55.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На подлете к Москве сбили еще 22 БПЛА, их число достигло 55, сообщил мэр Сергей Собянин.
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"ПВО Минобороны сбили 22 беспилотника, летевшие на Москву", — написал он на платформе "Макс".
До этого градоначальник распространил информацию о 33 пораженных дронах.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18