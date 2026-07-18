Тамбовский губернатор назвал ночную атаку БПЛА самой бесчеловечной

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ночная атака вражеских БПЛА на Тамбовскую область, где под удар попал логистический центр Wildberries в Котовске и погибли 7 человек, стала самой масштабной и бесчеловечной террористической атакой на регион, заявил глава области Евгений Первышов.