Тамбовский губернатор назвал ночную атаку БПЛА самой бесчеловечной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночной атаки БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли семь человек, еще 25 пострадали.
- Глава Тамбовской области Евгений Первышов назвал атаку самой масштабной и бесчеловечной террористической атакой на регион.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ночная атака вражеских БПЛА на Тамбовскую область, где под удар попал логистический центр Wildberries в Котовске и погибли 7 человек, стала самой масштабной и бесчеловечной террористической атакой на регион, заявил глава области Евгений Первышов.
Ранее Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек, 24 человека пострадали. Позже Первышов уточнил, что число пострадавших выросло до 25 человек, из них 23 были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, в областную больницу. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.