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Тамбовский губернатор назвал ночную атаку БПЛА самой бесчеловечной - РИА Новости, 18.07.2026
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11:10 18.07.2026 (обновлено: 11:11 18.07.2026)
Тамбовский губернатор назвал ночную атаку БПЛА самой бесчеловечной

Первышов назвал ночную атаку БПЛА на Тамбовскую область самой бесчеловечной

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ночной атаки БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли семь человек, еще 25 пострадали.
  • Глава Тамбовской области Евгений Первышов назвал атаку самой масштабной и бесчеловечной террористической атакой на регион.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ночная атака вражеских БПЛА на Тамбовскую область, где под удар попал логистический центр Wildberries в Котовске и погибли 7 человек, стала самой масштабной и бесчеловечной террористической атакой на регион, заявил глава области Евгений Первышов.
«
"Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму", - написал Первышов в своем канале в "Максе".
Ранее Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек, 24 человека пострадали. Позже Первышов уточнил, что число пострадавших выросло до 25 человек, из них 23 были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, в областную больницу. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
БПЛА, атаковавшие Тамбовскую область, были начинены поражающими элементами
Вчера, 10:09
 
КотовскТамбовская областьТамбовЕвгений ПервышовСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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