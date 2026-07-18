Герасимов рассказал о боях в полосе ответственности группировки "Центр"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр», заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
- Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад».
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск "Центр", заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад". На командном пункте группировки начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности.
"Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск "Центр", - заявил Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.