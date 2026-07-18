В Калужской области сбили четыре украинских БПЛА за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над несколькими районами Калужской области.
- По предварительным данным, никто не пострадал.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над несколькими районами Калужской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По словам губернатора, на местах работают оперативные группы, пострадавших нет.
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