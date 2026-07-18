Над Орловской областью сбили 16 украинских беспилотников за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Орловской областью уничтожили 16 БПЛА ВСУ за сутки.
- Два частных домовладения получили незначительные повреждения.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Шестнадцать БПЛА ВСУ уничтожено за прошедшие сутки над Орловской областью, повреждены два дома, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 16 вражеских БПЛА. Незначительные повреждения получили два частных домовладения", - написал он в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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