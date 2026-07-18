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Над Орловской областью сбили 16 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 18.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 18.07.2026
Над Орловской областью сбили 16 украинских беспилотников за сутки

Губернатор Клычков: над Орловской областью за сутки сбили 16 дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Орловской областью уничтожили 16 БПЛА ВСУ за сутки.
  • Два частных домовладения получили незначительные повреждения.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Шестнадцать БПЛА ВСУ уничтожено за прошедшие сутки над Орловской областью, повреждены два дома, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 16 вражеских БПЛА. Незначительные повреждения получили два частных домовладения", - написал он в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьАндрей КлычковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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