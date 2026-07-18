Налоговая заблокировала счета компании Басты

Краткий пересказ от РИА ИИ Налоговая приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд».

Василий Вакуленко (Баста) является одним из учредителей компании «Газгольдер-рекорд», владея 50% ее доли.

У рэпера Василия Вакуленко (Баста) есть долг на 54 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Налоговая приостановила операции по счетам компании "Газгольдер-рекорд", одним из учредителей которой является рэпер Василий Вакуленко (Баста), а у самого артиста числится долг на 54 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам, следует из данных, а также материалов налоговой, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющимся данным, Вакуленко является одним из учредителей компании "Газгольдер-рекорд", основной вид деятельности которой - "деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев": он владеет 50% фирмы, 40% принадлежат его экс-продюсеру Евгению Антимонию, а еще 10% - Денису Крючкову.

Из материалов следует, что два решения о приостановлении операций по счетам компании были вынесены в начале июля по причине "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".

При этом, согласно материалам налоговой, у самого рэпера числится долг на 54 тысячи рублей по "патентным и иным пошлинам" перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.