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Налоговая заблокировала счета компании Басты - РИА Новости, 18.07.2026
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03:40 18.07.2026 (обновлено: 05:01 18.07.2026)
Налоговая заблокировала счета компании Басты

Налоговая приостановила операции по счетам рэпера Вакуленко

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРэпер Василий Вакуленко (Баста)
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рэпер Василий Вакуленко (Баста). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налоговая приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд».
  • Василий Вакуленко (Баста) является одним из учредителей компании «Газгольдер-рекорд», владея 50% ее доли.
  • У рэпера Василия Вакуленко (Баста) есть долг на 54 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Налоговая приостановила операции по счетам компании "Газгольдер-рекорд", одним из учредителей которой является рэпер Василий Вакуленко (Баста), а у самого артиста числится долг на 54 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам, следует из данных, а также материалов налоговой, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, Вакуленко является одним из учредителей компании "Газгольдер-рекорд", основной вид деятельности которой - "деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев": он владеет 50% фирмы, 40% принадлежат его экс-продюсеру Евгению Антимонию, а еще 10% - Денису Крючкову.
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Из материалов следует, что два решения о приостановлении операций по счетам компании были вынесены в начале июля по причине "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
При этом, согласно материалам налоговой, у самого рэпера числится долг на 54 тысячи рублей по "патентным и иным пошлинам" перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, а также под альтер-эго Ноггано и Nintendo - певец, рэпер, музыкант и актер.
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