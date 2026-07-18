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Дабл-дабл Лахина помог "Сакраменто" обыграть "Шарлотт" в Летней лиге НБА - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Баскетбол
 
08:33 18.07.2026
Дабл-дабл Лахина помог "Сакраменто" обыграть "Шарлотт" в Летней лиге НБА

Дабл-дабл Лахина помог "Сакраменто" выиграть у "Шарлотта" в Летней лиге НБА

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Charlie Neibergall
Баскетбольный мяч НБА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Сакраменто Кингз" обыграл "Шарлотт Хорнетс" в матче Летней лиги НБА со счетом 92:90.
  • Центровой "Сакраменто" россиянин Виктор Лахин отметился дабл-даблом из 12 очков и 11 подборов.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Сакраменто Кингз" обыграл "Шарлотт Хорнетс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 92:90 (31:19, 24:31, 17:21, 20:19) в пользу "Сакраменто", в составе которого больше всех очков набрал Эмануэль Шарп (16). Самым результативным игроком матча стал немецкий центровой "Шарлотт" Ханнес Штайнбах (22 очка, 11 подборов).
Центровой "Сакраменто" Виктор Лахин также отметился дабл-даблом из 12 очков и 11 подборов. Помимо этого, на его счету три передачи, один перехват, один блокшот и три потери.
Россиянин не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого он присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года 24-летний Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.
В другом матче дня российский защитник "Даллас Маверикс" Всеволод Ищенко набрал 15 очков и помог своей команде обыграть "Нью-Йорк Никс" (110:88). Центровой "Майами Хит" Владислав Голдин отметился восемью очками в победном матче против "Детройт Пистонс" (101:87).
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БаскетболСпортЛас-ВегасПуэрто-РикоВладислав ГолдинСакраменто КингзШарлотт ХорнетсНБА
 
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