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В Красноярском крае автобус с детьми вылетел в кювет - РИА Новости, 18.07.2026
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17:26 18.07.2026 (обновлено: 17:36 18.07.2026)
В Красноярском крае автобус с детьми вылетел в кювет

МВД: в Красноярском крае автобус с детьми вылетел в кювет, никто не пострадал

© Фото : МВД 24/TelegramАвтобус слетел в кювет в Красноярском крае
Автобус слетел в кювет в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : МВД 24/Telegram
Автобус слетел в кювет в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае автобус с детьми, ехавшими в детский лагерь, съехал в кювет.
  • В автобусе находилось 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет, никто из них и водитель не пострадал.
КРАСНОЯРСК, 18 июл - РИА Новости. Автобус слетел в кювет в Красноярском крае, в салоне находились 29 детей, ехавших в детский лагерь, никто из них не пострадал, сообщает краевой главк МВД.
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"Сегодня (в субботу - ред.) в дневное время 70-летний водитель, управляя автобусом Hyundai, осуществлял групповую перевозку детей из Красноярска в детский оздоровительный лагерь "Космос", в районе пятого километра дороги Маганск-Береть-Урман допустил съезд в правый кювет по ходу движения", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в салоне находилось 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет, никто из них, включая водителя, не пострадал.
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