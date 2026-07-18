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В Белгородской области один человек погиб, четверо пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
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21:12 18.07.2026 (обновлено: 21:18 18.07.2026)
В Белгородской области один человек погиб, четверо пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области один мирный житель погиб, четыре пострадали при атаке ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один мирный житель.
  • Четверо человек, включая ребенка, получили ранения.
  • Повреждения получил пассажирский автобус и три легковых автомобиля.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребенок, получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"Во время очередной террористической атаки ВСУ в Белгородском округе один мирный житель погиб, четверо, среди которых ребенок, получили ранения", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
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Уточняется, что дрон ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое. Мужчина от полученных травм скончался на месте, также пострадали четыре мирных жителя.
Шуваев подчеркнул, что 16-летняя девушка получила осколочное ранение бедра, двое мужчин получили осколочные ранения, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, у пострадавшей женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование. Всем пострадавшим оказывается помощь.
"Помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения три легковых автомобиля", - добавил врио губернатора.
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