В Белгородской области один человек погиб, четверо пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один мирный житель.

Четверо человек, включая ребенка, получили ранения.

Повреждения получил пассажирский автобус и три легковых автомобиля.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребенок, получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"Во время очередной террористической атаки ВСУ в Белгородском округе один мирный житель погиб, четверо, среди которых ребенок, получили ранения", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Уточняется, что дрон ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое. Мужчина от полученных травм скончался на месте, также пострадали четыре мирных жителя.

Шуваев подчеркнул, что 16-летняя девушка получила осколочное ранение бедра, двое мужчин получили осколочные ранения, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, у пострадавшей женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование. Всем пострадавшим оказывается помощь.