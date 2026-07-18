В Белгородской области один человек погиб, четверо пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один мирный житель.
- Четверо человек, включая ребенка, получили ранения.
- Повреждения получил пассажирский автобус и три легковых автомобиля.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребенок, получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Уточняется, что дрон ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое. Мужчина от полученных травм скончался на месте, также пострадали четыре мирных жителя.
Шуваев подчеркнул, что 16-летняя девушка получила осколочное ранение бедра, двое мужчин получили осколочные ранения, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, у пострадавшей женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование. Всем пострадавшим оказывается помощь.
"Помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения три легковых автомобиля", - добавил врио губернатора.
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