БПЛА попали в объект Wildberries в Тамбовской области, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на 18 июля дроны ВСУ попали в логистический центр Wildberries в Тамбовской области.

В результате атаки погибли семь сотрудников ночной смены.

Еще 24 человека пострадали.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ попали в логистический центр Wildberries в Тамбовской области, погибли семь человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.

« "В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены", — написал он на платформе "Макс".

Открытое горение на территории склада уже ликвидировали, продолжается тушение огня.

На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов.

По данным Минздрава, в больницы доставили 22 пострадавших, пять из них — в тяжелом состоянии. Трое получили помощь амбулаторно.

Как рассказали в пресс-службе Wildberries, под удар попал и объект компании в Электростали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, уточнил, что ранения там получили 24 человека, часть из которых также в тяжелом состоянии.