БПЛА попали в объект Wildberries в Тамбовской области, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 18 июля дроны ВСУ попали в логистический центр Wildberries в Тамбовской области.
- В результате атаки погибли семь сотрудников ночной смены.
- Еще 24 человека пострадали.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ попали в логистический центр Wildberries в Тамбовской области, погибли семь человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.
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"В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены", — написал он на платформе "Макс".
Открытое горение на территории склада уже ликвидировали, продолжается тушение огня.
На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов.
По данным Минздрава, в больницы доставили 22 пострадавших, пять из них — в тяжелом состоянии. Трое получили помощь амбулаторно.
Как рассказали в пресс-службе Wildberries, под удар попал и объект компании в Электростали.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, уточнил, что ранения там получили 24 человека, часть из которых также в тяжелом состоянии.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18