В ДНР задержали студента из Иркутска, завербованного мошенниками

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники МВД задержали 19-летнего студента из Иркутска за дропперство в поселке Седово на территории ДНР.

Мошенники заставили студента перевести деньги с кредитной карты и под диктовку записали его на видео в качестве "внештатного сотрудника ФСБ".

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники МВД задержали 19-летнего студента из Иркутска, ранее завербованного мошенниками, за дропперство на территории ДНР, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Сотрудники О МВД России "Новоазовский" задержали в курортном поселке Седово 19-летнего жителя Иркутска , который выполнял роль дроппера в сложной криминальной схеме. Расследование этого дела объединило две истории, в которых телефонные аферисты использовали изощренный психологический прессинг", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мошенники, взломав аккаунт на "Госуслугах" под предлогом ремонта домофона, заставили перевести все деньги с кредитной карты студента для их декларации и позже представившись "сотрудниками ФСБ" стали угрожать пожизненным сроком за финансирование террористов, но с возможностью "искупить вину".

"Студент под диктовку записал на видео присягу "внештатного сотрудника ФСБ" и отправился выполнять "задания". На одолженные 50 тысяч он добрался в Донецкую Народную Республику, забрал полтора миллиона у обманутого жителя Мариуполя и передал "силовикам". Следующим его заданием должен был стать визит к матери и сыну в Новоазовском муниципальном округе", - отметили в ведомстве.