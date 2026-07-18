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В ДНР задержали студента из Иркутска, завербованного мошенниками - РИА Новости, 18.07.2026
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07:13 18.07.2026
В ДНР задержали студента из Иркутска, завербованного мошенниками

Студента из Иркутска, завербованного мошенниками, задержали в ДНР за дропперство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники МВД задержали 19-летнего студента из Иркутска за дропперство в поселке Седово на территории ДНР.
  • Мошенники заставили студента перевести деньги с кредитной карты и под диктовку записали его на видео в качестве "внештатного сотрудника ФСБ".
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники МВД задержали 19-летнего студента из Иркутска, ранее завербованного мошенниками, за дропперство на территории ДНР, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
"Сотрудники ОМВД России "Новоазовский" задержали в курортном поселке Седово 19-летнего жителя Иркутска, который выполнял роль дроппера в сложной криминальной схеме. Расследование этого дела объединило две истории, в которых телефонные аферисты использовали изощренный психологический прессинг", - говорится в сообщении ведомства.
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Уточняется, что мошенники, взломав аккаунт на "Госуслугах" под предлогом ремонта домофона, заставили перевести все деньги с кредитной карты студента для их декларации и позже представившись "сотрудниками ФСБ" стали угрожать пожизненным сроком за финансирование террористов, но с возможностью "искупить вину".
"Студент под диктовку записал на видео присягу "внештатного сотрудника ФСБ" и отправился выполнять "задания". На одолженные 50 тысяч он добрался в Донецкую Народную Республику, забрал полтора миллиона у обманутого жителя Мариуполя и передал "силовикам". Следующим его заданием должен был стать визит к матери и сыну в Новоазовском муниципальном округе", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе МВД добавили, что при передаче денег в поселке Седово полицейские задержали курьера и все деньги были возвращены пострадавшей семье.
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