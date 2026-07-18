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В России проведут эксперимент по передвижным аптекам - РИА Новости, 18.07.2026
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03:25 18.07.2026 (обновлено: 09:34 18.07.2026)
В России проведут эксперимент по передвижным аптекам

В сентябре стартует эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница аптеки расставляет лекарства
Сотрудница аптеки расставляет лекарства - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница аптеки расставляет лекарства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах в селах, где отсутствуют аптеки и другие организации с лицензией.
  • В нем могут принять участие регионы, подавшие заявление; желание участвовать уже изъявили несколько областей и краев.
  • К реализации не допускаются некоторые виды препаратов.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. С 1 сентября начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Его проведут в селах, в которых отсутствуют аптеки, ИП, медицинские организации с соответствующей лицензией и обособленные подразделения.
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Любой регион имеет возможность принять участие в эксперименте при подаче заявления. Во время разработки законопроекта такое желание изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР.
Для начала работы передвижной аптеки требуется разрешение Росздравнадзора, наличие лицензии на фармацевтическую деятельность и владение ею не менее трех лет. Также в пункте должна быть электронная система платежей.
К обязательным условиям относится наличие работника с высшим или средним фармацевтическим образованием, сертификатом специалиста или пройденной аккредитацией. Также необходимо иметь возможность вносить данные о проданных лекарствах в систему мониторинга их движения.
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К реализации в передвижных аптеках не допускаются:
  • препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие химикаты;
  • радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства;
  • средства с установленным температурным режимом хранения ниже 15 градусов;
  • спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%;
  • товары, изготовленные аптечными организациями.
Эксперимент продлится до 2029 года. Правительство утверждает порядок его проведения. Росздравнадзор проконтролирует исполнение требований.
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