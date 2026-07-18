В России проведут эксперимент по передвижным аптекам

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах в селах, где отсутствуют аптеки и другие организации с лицензией.

В нем могут принять участие регионы, подавшие заявление; желание участвовать уже изъявили несколько областей и краев.

К реализации не допускаются некоторые виды препаратов.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. С 1 сентября начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Его проведут в селах, в которых отсутствуют аптеки, ИП , медицинские организации с соответствующей лицензией и обособленные подразделения.

Любой регион имеет возможность принять участие в эксперименте при подаче заявления. Во время разработки законопроекта такое желание изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР.

Для начала работы передвижной аптеки требуется разрешение Росздравнадзора, наличие лицензии на фармацевтическую деятельность и владение ею не менее трех лет. Также в пункте должна быть электронная система платежей.

К обязательным условиям относится наличие работника с высшим или средним фармацевтическим образованием, сертификатом специалиста или пройденной аккредитацией. Также необходимо иметь возможность вносить данные о проданных лекарствах в систему мониторинга их движения.

К реализации в передвижных аптеках не допускаются:

препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры , сильнодействующие химикаты;

, сильнодействующие химикаты; радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства;

средства с установленным температурным режимом хранения ниже 15 градусов;

спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%;

товары, изготовленные аптечными организациями.