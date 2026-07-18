В России проведут эксперимент по передвижным аптекам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах в селах, где отсутствуют аптеки и другие организации с лицензией.
- В нем могут принять участие регионы, подавшие заявление; желание участвовать уже изъявили несколько областей и краев.
- К реализации не допускаются некоторые виды препаратов.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. С 1 сентября начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Его проведут в селах, в которых отсутствуют аптеки, ИП, медицинские организации с соответствующей лицензией и обособленные подразделения.
Любой регион имеет возможность принять участие в эксперименте при подаче заявления. Во время разработки законопроекта такое желание изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР.
Для начала работы передвижной аптеки требуется разрешение Росздравнадзора, наличие лицензии на фармацевтическую деятельность и владение ею не менее трех лет. Также в пункте должна быть электронная система платежей.
К обязательным условиям относится наличие работника с высшим или средним фармацевтическим образованием, сертификатом специалиста или пройденной аккредитацией. Также необходимо иметь возможность вносить данные о проданных лекарствах в систему мониторинга их движения.
К реализации в передвижных аптеках не допускаются:
- препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие химикаты;
- радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства;
- средства с установленным температурным режимом хранения ниже 15 градусов;
- спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%;
- товары, изготовленные аптечными организациями.
Эксперимент продлится до 2029 года. Правительство утверждает порядок его проведения. Росздравнадзор проконтролирует исполнение требований.