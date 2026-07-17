Эксперт объяснил, в чем секрет силы российского ледокольного флота

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия создала не имеющий аналогов в мире ледокольный флот благодаря инженерной традиции, которая передается из поколения в поколение еще с советских времен.
- Развитие ледокольного флота позволило России расширить возможности в Арктике и сделать навигацию там круглогодичной.
- Другие страны осознали возможность сокращения пути судов при использовании Северного морского пути и российских ледоколов.
МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости. Россия сумела создать не имеющий аналогов в мире ледокольный флот благодаря инженерной традиции, которая передается из поколения в поколение еще с советских времен, рассказал генеральный директор ФБГУ "ГлавСевморпуть" Сергей Зыбко порталу Arctic.ru.
По его словам, именно благодаря развитию ледокольного флота Россия смогла расширить свои возможности в Арктике. В частности, развить Северный морской путь не только в западном, но и восточном направлении и привлечь новых партнеров.
"Навигация в Арктике стала круглогодичной. У других стран появилось осознание, что можно сократить движение судов, используя Северный морской путь и российские ледоколы, которые могут провести суда там, где раньше никто не ходил", – подытожил эксперт.
Он подчеркнул, что никакая другая страна эти задачи не решала. А сейчас тем, кому нужны ледоколы, необходимо с нуля создать технологии, чтобы построить атомоход.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что сегодня страна испытывает острую нехватку ледоколов. По словам американского лидера, на данный момент у США есть только один старый ледокол, в то время как Россия обладает большим ледокольным флотом. При этом, добавил Трамп, американцы пытались создать собственный новый ледокол, но потерпели неудачу.