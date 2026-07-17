Краткий пересказ от РИА ИИ Россия создала не имеющий аналогов в мире ледокольный флот благодаря инженерной традиции, которая передается из поколения в поколение еще с советских времен.

Развитие ледокольного флота позволило России расширить возможности в Арктике и сделать навигацию там круглогодичной.

Другие страны осознали возможность сокращения пути судов при использовании Северного морского пути и российских ледоколов.

МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости. Россия сумела создать не имеющий аналогов в мире ледокольный флот благодаря инженерной традиции, которая передается из поколения в поколение еще с советских времен, рассказал генеральный директор ФБГУ "ГлавСевморпуть" Сергей Зыбко порталу Россия сумела создать не имеющий аналогов в мире ледокольный флот благодаря инженерной традиции, которая передается из поколения в поколение еще с советских времен, рассказал генеральный директор ФБГУ "ГлавСевморпуть" Сергей Зыбко порталу Arctic.ru

"Инженеры, которые строили советские ледоколы, воспитывали следующее поколение, а те строили уже российские. И перед Россией всегда стояла задача работать в Арктике : осуществлять доставку товаров, поддерживать жизнь в отдаленных поселках", – отметил Зыбко.

По его словам, именно благодаря развитию ледокольного флота Россия смогла расширить свои возможности в Арктике. В частности, развить Северный морской путь не только в западном, но и восточном направлении и привлечь новых партнеров.

"Навигация в Арктике стала круглогодичной. У других стран появилось осознание, что можно сократить движение судов, используя Северный морской путь и российские ледоколы, которые могут провести суда там, где раньше никто не ходил", – подытожил эксперт.

Он подчеркнул, что никакая другая страна эти задачи не решала. А сейчас тем, кому нужны ледоколы, необходимо с нуля создать технологии, чтобы построить атомоход.