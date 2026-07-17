Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, в чем секрет силы российского ледокольного флота - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 17.07.2026
Эксперт объяснил, в чем секрет силы российского ледокольного флота

Зыбко: Россия создала уникальный ледокольный флот благодаря инженерной традиции

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛедокол "Буран" во время обколки льда в акватории Финского залива
Ледокол Буран во время обколки льда в акватории Финского залива - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Ледокол "Буран" во время обколки льда в акватории Финского залива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия создала не имеющий аналогов в мире ледокольный флот благодаря инженерной традиции, которая передается из поколения в поколение еще с советских времен.
  • Развитие ледокольного флота позволило России расширить возможности в Арктике и сделать навигацию там круглогодичной.
  • Другие страны осознали возможность сокращения пути судов при использовании Северного морского пути и российских ледоколов.
МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости. Россия сумела создать не имеющий аналогов в мире ледокольный флот благодаря инженерной традиции, которая передается из поколения в поколение еще с советских времен, рассказал генеральный директор ФБГУ "ГлавСевморпуть" Сергей Зыбко порталу Arctic.ru.
"Инженеры, которые строили советские ледоколы, воспитывали следующее поколение, а те строили уже российские. И перед Россией всегда стояла задача работать в Арктике: осуществлять доставку товаров, поддерживать жизнь в отдаленных поселках", – отметил Зыбко.
Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин поручил финансировать строительство серийных атомных ледоколов
1 июня, 10:11
По его словам, именно благодаря развитию ледокольного флота Россия смогла расширить свои возможности в Арктике. В частности, развить Северный морской путь не только в западном, но и восточном направлении и привлечь новых партнеров.
"Навигация в Арктике стала круглогодичной. У других стран появилось осознание, что можно сократить движение судов, используя Северный морской путь и российские ледоколы, которые могут провести суда там, где раньше никто не ходил", – подытожил эксперт.
Он подчеркнул, что никакая другая страна эти задачи не решала. А сейчас тем, кому нужны ледоколы, необходимо с нуля создать технологии, чтобы построить атомоход.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что сегодня страна испытывает острую нехватку ледоколов. По словам американского лидера, на данный момент у США есть только один старый ледокол, в то время как Россия обладает большим ледокольным флотом. При этом, добавил Трамп, американцы пытались создать собственный новый ледокол, но потерпели неудачу.
Атомный ледокол Урал проекта 22220 в море - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Четыре двойки – ноль. Как строятся и работают самые современные ледоколы
25 мая, 14:00
 
РоссияАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала