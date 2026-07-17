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Метеоролог предупредил о возвращении экстремальной жары в США - РИА Новости, 17.07.2026
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11:15 17.07.2026 (обновлено: 13:55 17.07.2026)
Метеоролог предупредил о возвращении экстремальной жары в США

Синоптик Готтшалк: новая волна жары в США может оказаться сопоставимой с прошлой

© AP Photo / Seth WenigЖара в Нью-Джерси
Жара в Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Жара в Нью-Джерси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор отдела оперативных прогнозов Национальной метеорологической службы США Джон Готтшалк заявил, что в ближайшие дни ожидается новая волна экстремальной жары.
  • По прогнозу метеоролога, новая волна жары может быть сопоставима с той, что охватила центральные и восточные районы США в минувшие выходные.
  • На этот раз экстремальная жара затронет преимущественно центральные и западные районы страны.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Ожидаемая в ближайшие дни новая волна экстремальной жары в США может оказаться сопоставимой по интенсивности с той, что в минувшие выходные охватила центральные и восточные районы страны, заявил РИА Новости директор отдела оперативных прогнозов Национальной метеорологической службы США Джон Готтшалк.
По прогнозу метеоролога, новая волна экстремальной жары в США ожидается в течение ближайших трех-пяти дней.
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"На таком временном диапазоне трудно предсказать окончательную силу или интенсивность предстоящей волны жары, однако сейчас она может оказаться сопоставимой с той, которая наблюдалась в центральной и восточной частях США в минувшие выходные", - сказал собеседник агентства.
По словам Готтшалка, на этот раз экстремальная жара затронет преимущественно центральные и западные районы страны, а не крупные населенные пункты Восточного побережья, поэтому под ее воздействием может оказаться меньше людей.
В начале июля экстремальная жара уже вызвала масштабные перебои в электроснабжении и нарушила проведение мероприятий ко Дню независимости США. На фоне жары и штормов без света временно оставались почти миллион потребителей, а синоптики предупреждают, что новая волна высоких температур в ближайшие дни может охватить до двух третей территории страны.
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