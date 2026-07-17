Метеоролог предупредил о возвращении экстремальной жары в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор отдела оперативных прогнозов Национальной метеорологической службы США Джон Готтшалк заявил, что в ближайшие дни ожидается новая волна экстремальной жары.

По прогнозу метеоролога, новая волна жары может быть сопоставима с той, что охватила центральные и восточные районы США в минувшие выходные.

На этот раз экстремальная жара затронет преимущественно центральные и западные районы страны.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Ожидаемая в ближайшие дни новая волна экстремальной жары в США может оказаться сопоставимой по интенсивности с той, что в минувшие выходные охватила центральные и восточные районы страны, заявил РИА Новости директор отдела оперативных прогнозов Национальной метеорологической службы США Джон Готтшалк.

По прогнозу метеоролога, новая волна экстремальной жары в США ожидается в течение ближайших трех-пяти дней.

"На таком временном диапазоне трудно предсказать окончательную силу или интенсивность предстоящей волны жары, однако сейчас она может оказаться сопоставимой с той, которая наблюдалась в центральной и восточной частях США в минувшие выходные", - сказал собеседник агентства.

По словам Готтшалка, на этот раз экстремальная жара затронет преимущественно центральные и западные районы страны, а не крупные населенные пункты Восточного побережья, поэтому под ее воздействием может оказаться меньше людей.