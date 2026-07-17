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Зеленский выступил с внезапным заявлением о Польше - РИА Новости, 17.07.2026
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22:07 17.07.2026 (обновлено: 22:13 17.07.2026)
Зеленский выступил с внезапным заявлением о Польше

Зеленский пообещал Варшаве открыть архивы о Волынской резне

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина обнародует все ранее засекреченные документы о Волынской резне, заявил Владимир Зеленский.
  • Будут открыты все архивы СБУ и СВРУ и приняты решения о дополнительных разрешениях на поисковые эксгумационные работы вместе с польской стороной.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина обнародует все ранее засекреченные документы о Волынской резне, заявил Владимир Зеленский.
"Будут открыты все архивы СБУ и СВРУ о трагических событиях ХХ века на Волыни. Будут решения о дополнительных разрешениях на поисковые эксгумационные работы вместе с польской стороной", — написал он в своем Telegram-канале.
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Зеленский также утверждает, что планируются шаги "на дипломатическом направлении", но не раскрыл подробности.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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