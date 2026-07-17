Зеленский выступил с внезапным заявлением о Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина обнародует все ранее засекреченные документы о Волынской резне, заявил Владимир Зеленский.
- Будут открыты все архивы СБУ и СВРУ и приняты решения о дополнительных разрешениях на поисковые эксгумационные работы вместе с польской стороной.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина обнародует все ранее засекреченные документы о Волынской резне, заявил Владимир Зеленский.
"Будут открыты все архивы СБУ и СВРУ о трагических событиях ХХ века на Волыни. Будут решения о дополнительных разрешениях на поисковые эксгумационные работы вместе с польской стороной", — написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский также утверждает, что планируются шаги "на дипломатическом направлении", но не раскрыл подробности.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация.