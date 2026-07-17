Зеленский также утверждает, что планируются шаги "на дипломатическом направлении", но не раскрыл подробности.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.