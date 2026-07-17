Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
- Они считают, что такими решениями глава киевского режима ухудшил положение Украины.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова.
"Еще один шаг к разгрому Украины", — написал один из комментаторов.
"Еще один шаг к разгрому Украины", — написал один из комментаторов.
"Сначала премьер-министр, затем министр обороны... и творит это президент, чьи полномочия давным-давно закончились. Когда выборы?" — поддержал другой.
"При Зеленском ничего не изменится. Он закрыл дверь для переговоров с Россией. Его реформы провалились, это очевидно", — поделился мнением комментатор.
"Возможно, Зеленский посчитал, что его власть находится под угрозой, ведь Федорова так громко хвалили", — заключили читатели.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
Во многих украинских городах уже второй день проходят митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.
"При Зеленском ничего не изменится. Он закрыл дверь для переговоров с Россией. Его реформы провалились, это очевидно", — поделился мнением комментатор.
"Возможно, Зеленский посчитал, что его власть находится под угрозой, ведь Федорова так громко хвалили", — заключили читатели.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
Во многих украинских городах уже второй день проходят митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.
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