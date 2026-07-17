Рейтинг@Mail.ru
В Японии сделали заявление о разгроме Украины после решения Зеленского - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 17.07.2026

В Японии сделали заявление о разгроме Украины после решения Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
  • Они считают, что такими решениями глава киевского режима ухудшил положение Украины.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова.

"Еще один шаг к разгрому Украины", — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В Польше назвали истинную причину смещения Федорова Зеленским
Вчера, 15:32
"Сначала премьер-министр, затем министр обороны... и творит это президент, чьи полномочия давным-давно закончились. Когда выборы?" — поддержал другой.

"При Зеленском ничего не изменится. Он закрыл дверь для переговоров с Россией. Его реформы провалились, это очевидно", — поделился мнением комментатор.

"Возможно, Зеленский посчитал, что его власть находится под угрозой, ведь Федорова так громко хвалили", — заключили читатели.

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.

Во многих украинских городах уже второй день проходят митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.
Купол здания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
СМИ забили тревогу из-за случившегося в Киеве
Вчера, 12:11
 
В миреУкраинаЯпонияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала