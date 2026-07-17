В Японии сделали заявление о разгроме Украины после решения Зеленского

"Сначала премьер-министр, затем министр обороны... и творит это президент, чьи полномочия давным-давно закончились. Когда выборы?" — поддержал другой.



"При Зеленском ничего не изменится. Он закрыл дверь для переговоров с Россией. Его реформы провалились, это очевидно", — поделился мнением комментатор.



"Возможно, Зеленский посчитал, что его власть находится под угрозой, ведь Федорова так громко хвалили", — заключили читатели.



Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.



Во многих украинских городах уже второй день проходят митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.