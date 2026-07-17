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Зеленский предложил экс-главе МВД Украины пост секретаря СНБО - РИА Новости, 17.07.2026
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14:54 17.07.2026
Зеленский предложил экс-главе МВД Украины пост секретаря СНБО

Зеленский предложил Клименко пост секретаря СНБО вместо Умерова

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский предложил Игорю Клименко занять должность секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предложил экс-главе МВД Украины Игорю Клименко занять должность секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) вместо Рустема Умерова, указ о назначении уже готовится.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов. Депутат заявлял, что кресло главы оборонного ведомства может занять Клименко. В среду в городах Украины начались митинги против отставки Федорова.
"Встретился с Игорем Клименко... Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Умеров был назначен на должность секретаря СНБО 18 июля 2025 года.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
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