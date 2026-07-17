Зеленский предложил экс-главе МВД Украины пост секретаря СНБО

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский предложил Игорю Клименко занять должность секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предложил экс-главе МВД Украины Игорю Клименко занять должность секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) вместо Рустема Умерова, указ о назначении уже готовится.

Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова . По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов. Депутат заявлял, что кресло главы оборонного ведомства может занять Клименко. В среду в городах Украины начались митинги против отставки Федорова.

"Встретился с Игорем Клименко... Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Умеров был назначен на должность секретаря СНБО 18 июля 2025 года.