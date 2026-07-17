Крановый завод в Урюпинске начал выпуск импортозамещающей продукции

ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Урюпинский крановый завод в Волгоградской области в рамках реализуемого инвестпроекта до конца 2026 года выпустит 475 талей грузоподъемностью от 1 до 25 тонн, которые ранее в основном импортировалась в Россию, а в 2027 году выйдет на запланированную производственную мощность, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По данным администрации Волгоградской области, Бочаров на выездном совещании в Урюпинске обсудил развитие города с местными властями и общественностью, реставрацию кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме того, он побывал на крановом заводе, где создается производство электрических талей грузоподъемностью от 1 до 25 тонн, общий объем вложений в инвестпроект - 2,5 миллиарда рублей.

"Волгоградская область оказала предприятию серьезную поддержку, и мы видим, что уже реализован проект по выпуску продукции, 90% которой мы ранее импортировали, ввозили из-за пределов нашей страны. По отзывам крупнейших компаний, где используется выпущенная в Урюпинске продукция, в сравнении с импортной она имеет преимущества", - цитирует администрация Бочарова.