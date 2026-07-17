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Крановый завод в Урюпинске начал выпуск импортозамещающей продукции - РИА Новости, 17.07.2026
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Волгоградская область
 
14:44 17.07.2026
Крановый завод в Урюпинске начал выпуск импортозамещающей продукции

Бочаров: крановый завод в Урюпинске начал выпуск импортозамещающей продукции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Бочаров
Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Бочаров . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Урюпинский крановый завод в Волгоградской области в рамках реализуемого инвестпроекта до конца 2026 года выпустит 475 талей грузоподъемностью от 1 до 25 тонн, которые ранее в основном импортировалась в Россию, а в 2027 году выйдет на запланированную производственную мощность, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По данным администрации Волгоградской области, Бочаров на выездном совещании в Урюпинске обсудил развитие города с местными властями и общественностью, реставрацию кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме того, он побывал на крановом заводе, где создается производство электрических талей грузоподъемностью от 1 до 25 тонн, общий объем вложений в инвестпроект - 2,5 миллиарда рублей.
"Волгоградская область оказала предприятию серьезную поддержку, и мы видим, что уже реализован проект по выпуску продукции, 90% которой мы ранее импортировали, ввозили из-за пределов нашей страны. По отзывам крупнейших компаний, где используется выпущенная в Урюпинске продукция, в сравнении с импортной она имеет преимущества", - цитирует администрация Бочарова.
Крановый завод до конца года планирует выпустить 475 талей, а по итогам 2027 года собирается выйти на полную производственную мощность – выпускать до 500 единиц продукции, говорится в сообщении со ссылкой на слова губернатора. Отмечается, что предприятие имеет потенциал производить до 12 тысяч талей в год.
 
Волгоградская областьУрюпинскАндрей Бочаров
 
 
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