Суд назвал виновных в доведении банка "Югра" до банкротства

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина и четырех бывших руководителей признали виновными в действиях, повлекших банкротство банка.

Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек Хотина и других бывших руководителей банка к ответственности по обязательствам банка, оцениваемым почти в 181 миллиард рублей.

Банк "Югра" использовал средства в личных экономических проектах Хотина, и к моменту отзыва лицензии 98% кредитного портфеля составляли требования к подконтрольным Хотину обществам.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Экс-бенефициар разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексей Хотин и четыре бывших руководителя признаны виновными в совершении действий, причинивших вред банку и повлекших его банкротство, и в непринятии мер по предотвращению банкротства, следует из судебного акта арбитражного суда Москвы о привлечении бывших контролирующих лиц "Югры" к субсидиарной ответственности, с которым ознакомилось РИА Новости.

Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов ( АСВ ) привлек к ответственности по обязательствам банка, оцениваемым почти в 181 миллиард рублей, Хотина, бывших предправления Дмитрия Шиляева и Юрия Гусева , экс-члена совета директоров Алексея Нефедова и директора московского филиала Нину Чернову.

"Фактически, деятельность банка была построена таким образом, что средства банка использовались в личных экономических проектах Хотина А.Ю., что доказывает игнорирование им имущественной обособленности банка и интересов его кредиторов, а также доказывает наличие оснований для привлечения Хотина А.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам банка", - говорится в определении суда.

В нем отмечается, что к моменту отзыва лицензии 98% кредитного портфеля "Югры" составляли требования к подконтрольным Хотину обществам.

АСВ, конкурсный управляющий банка, выявило 338 сделок по передаче денежных средств заемщикам, причинивших вред банку. Все заемщики имели неудовлетворительное финансовое состояние. "Фактически, существенные негативные факторы выявлены в отношении всех контрагентов по указанным выше 338 сделкам", - указал суд.

Кроме того, в банке практиковался перевод долга "рыночных" заемщиков на "технические" компании, которые не осуществляют реальной экономической деятельности, а с рядом заемщиков были расторгнуты обеспечительные договоры. Одобрение и заключение соглашений о расторжении обеспечительных сделок повлекло снятие обеспечения на сумму около 136,1 миллиарда рублей, говорится в судебном акте.

АСВ просило привлечь к субсидиарной ответственности 20 физлиц и компанию "Комплексные инвестиции". Суд удовлетворил требования частично. Размер субсидиарной ответственности будет определен позже. На 1 апреля 2022 года размер неудовлетворенных требований кредиторов банка составлял около 180,9 миллиарда рублей.