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На юге Ирана прогремели три взрыва - РИА Новости, 17.07.2026
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23:31 17.07.2026
На юге Ирана прогремели три взрыва

В иранском городе Сирик прогремели три взрыва

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Сирик на юге Ирана прозвучали три взрыва.
  • Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на IRIB.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Три взрыва прозвучали в городе Сирик на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
"Три взрыва прозвучали в иранском Сирике", - говорится в сообщении Press TV.
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Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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