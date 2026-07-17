На юге Ирана прогремели три взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сирик на юге Ирана прозвучали три взрыва.
- Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на IRIB.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Три взрыва прозвучали в городе Сирик на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
"Три взрыва прозвучали в иранском Сирике", - говорится в сообщении Press TV.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.