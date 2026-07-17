Момент подрыва украинского олигарха Ермолаева в Монако попал на видео

Краткий пересказ от РИА ИИ Появились кадры подрыва украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

Устройство для видеозаписи установили заранее, чтобы получить подтверждение выполнения заказа.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

На кадрах видно, как исполнительница Анастасия Березовская кладет у крыльца здания черный предмет и, несколько раз обернувшись, отходит от места преступления. Вскоре на улице появляется бизнесмен, в этот момент раздается взрыв.

Устройство для видеозаписи установили заранее, чтобы получить подтверждение выполнения заказа.

В конце прошлого месяца в Монако произошел теракт. Пострадали три человека — Ермолаев , его спутница Анна Насобина и сын-подросток. Как сообщала газета Figaro, местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ, — вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.

Злоумышленницей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Она оставила у входа в здание рюкзак с бомбой и привела ее в действие, когда семья заходила внутрь.

Через неделю тело Березовской с огнестрельным ранением нашли в Киевской области. По данным офиса генпрокурора Украины, в убийстве признался действующий офицер ГУР Минобороны — один из двух человек, с которыми она общалась по возвращении 1 июля, помимо семьи. У второго — бывшего сотрудника правоохранительных органов — прошли обыски: в его доме обнаружили подвал, который, как утверждается, похож на комнату для пыток.