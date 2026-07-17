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Момент подрыва украинского олигарха Ермолаева в Монако попал на видео - РИА Новости, 17.07.2026
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20:43 17.07.2026 (обновлено: 21:20 17.07.2026)
Момент подрыва украинского олигарха Ермолаева в Монако попал на видео

Появились кадры с места покушения на олигарха Ермолаева в Монако

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Появились кадры подрыва украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.
  • Устройство для видеозаписи установили заранее, чтобы получить подтверждение выполнения заказа.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако.
На кадрах видно, как исполнительница Анастасия Березовская кладет у крыльца здания черный предмет и, несколько раз обернувшись, отходит от места преступления. Вскоре на улице появляется бизнесмен, в этот момент раздается взрыв.
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В конце прошлого месяца в Монако произошел теракт. Пострадали три человека — Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын-подросток. Как сообщала газета Figaro, местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ, — вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Злоумышленницей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Она оставила у входа в здание рюкзак с бомбой и привела ее в действие, когда семья заходила внутрь.
Через неделю тело Березовской с огнестрельным ранением нашли в Киевской области. По данным офиса генпрокурора Украины, в убийстве признался действующий офицер ГУР Минобороны — один из двух человек, с которыми она общалась по возвращении 1 июля, помимо семьи. У второго — бывшего сотрудника правоохранительных органов — прошли обыски: в его доме обнаружили подвал, который, как утверждается, похож на комнату для пыток.
Ермолаев — основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Его не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
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