Момент подрыва украинского олигарха Ермолаева в Монако попал на видео

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Появились кадры подрыва украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.
- Устройство для видеозаписи установили заранее, чтобы получить подтверждение выполнения заказа.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако.
На кадрах видно, как исполнительница Анастасия Березовская кладет у крыльца здания черный предмет и, несколько раз обернувшись, отходит от места преступления. Вскоре на улице появляется бизнесмен, в этот момент раздается взрыв.
Устройство для видеозаписи установили заранее, чтобы получить подтверждение выполнения заказа.
Злоумышленницей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Она оставила у входа в здание рюкзак с бомбой и привела ее в действие, когда семья заходила внутрь.
Через неделю тело Березовской с огнестрельным ранением нашли в Киевской области. По данным офиса генпрокурора Украины, в убийстве признался действующий офицер ГУР Минобороны — один из двух человек, с которыми она общалась по возвращении 1 июля, помимо семьи. У второго — бывшего сотрудника правоохранительных органов — прошли обыски: в его доме обнаружили подвал, который, как утверждается, похож на комнату для пыток.
Ермолаев — основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Его не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.