ВТБ предоставит Dogma 4,9 млрд рублей на строительство складов в Краснодаре

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВТБ предоставит 4,9 миллиарда рублей девелоперу ГК Dogma на строительство трех складских комплексов класса "А" на территории индустриального парка "Копанской" в Краснодаре, сообщает банк.

Проект предусматривает создание современной логистической инфраструктуры для транспортных операторов и крупных федеральных маркетплейсов. Общая концепция предусматривает внедрение современных систем управления складскими процессами и автоматизированных линий для обработки грузов. Реализация проекта позволит создать 750 новых рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

"Развитие современной складской инфраструктуры — это мультипликатор для экономики Кубани. Поддерживая строительство новых складских комплексов, мы создаем фундамент для развития регионального предпринимательства в логистике и торговле. Это позволит бизнесу сократить издержки на хранении продукции и ускорить оборот товаров, что особенно важно в условиях растущего спроса на внутреннем рынке", – приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

По словам президента ГК Dogma Дениса Морозова, задача компании - сформировать условия, которые будут способствовать росту экономики региона, привлечению новых резидентов в индустриальный парк и созданию высокопроизводительных рабочих мест. "Поддержка ВТБ позволит нам ускорить реализацию этих планов", - сказал он.