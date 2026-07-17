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ВТБ предоставит Dogma 4,9 млрд рублей на строительство складов в Краснодаре - РИА Новости, 17.07.2026
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14:13 17.07.2026
ВТБ предоставит Dogma 4,9 млрд рублей на строительство складов в Краснодаре

ВТБ предоставит 4,9 млрд рублей на строительство 3 складов в парке "Копанской"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ
Вывеска ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВТБ предоставит 4,9 миллиарда рублей девелоперу ГК Dogma на строительство трех складских комплексов класса "А" на территории индустриального парка "Копанской" в Краснодаре, сообщает банк.
Проект предусматривает создание современной логистической инфраструктуры для транспортных операторов и крупных федеральных маркетплейсов. Общая концепция предусматривает внедрение современных систем управления складскими процессами и автоматизированных линий для обработки грузов. Реализация проекта позволит создать 750 новых рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.
"Развитие современной складской инфраструктуры — это мультипликатор для экономики Кубани. Поддерживая строительство новых складских комплексов, мы создаем фундамент для развития регионального предпринимательства в логистике и торговле. Это позволит бизнесу сократить издержки на хранении продукции и ускорить оборот товаров, что особенно важно в условиях растущего спроса на внутреннем рынке", – приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
По словам президента ГК Dogma Дениса Морозова, задача компании - сформировать условия, которые будут способствовать росту экономики региона, привлечению новых резидентов в индустриальный парк и созданию высокопроизводительных рабочих мест. "Поддержка ВТБ позволит нам ускорить реализацию этих планов", - сказал он.
Площадь индустриального парка в хуторе Копанской составляет более 38 гектаров. Проект включен в реестры индустриальных парков Минпромторга России и Краснодарского края.
 
КраснодарКраснодарский крайВТБ (банк)
 
 
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