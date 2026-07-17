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ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине - РИА Новости, 17.07.2026
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11:05 17.07.2026
ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине через мобильное приложение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине, позволяя клиентам оплачивать товары и услуги напрямую с российского банковского счета через мобильное приложение ВТБ Онлайн.
  • Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где ВТБ внедрил оплату по QR-коду.
  • Клиенты ВТБ с января совершили более 524 тысяч оплат за рубежом по QR-коду объемом более 1,6 миллиарда рублей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине. Теперь клиенты ВТБ смогут оплачивать товары и услуги в Аргентине напрямую с российского банковского счета через мобильное приложение ВТБ Онлайн", – говорится в сообщении.
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"Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где мы запускаем оплату по QR-коду. Это направление – одно из трех самых востребованных у российских туристов на континенте, интерес к стране только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах мира", – приводятся слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса Алексея Охорзина.
Он отметил, что технология ВТБ покрывает практически все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине. До конца года банк планирует расширить географию сервиса до 10 направлений, включая другие государства региона.
Уточняется, что для оплаты покупки или услуги в Аргентине клиенту достаточно войти в приложение ВТБ Онлайн, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублевого счета клиента, банк автоматически конвертирует их в аргентинский песо.
Клиенты ВТБ с января совершили более 524 тысяч оплат за рубежом по QR-коду объемом более 1,6 миллиарда рублей, что в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего клиенты по QR оплачивают продукты в супермаркетах, электронику, одежду, говорится в сообщении.
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