Краткий пересказ от РИА ИИ ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине, позволяя клиентам оплачивать товары и услуги напрямую с российского банковского счета через мобильное приложение ВТБ Онлайн.

Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где ВТБ внедрил оплату по QR-коду.

Клиенты ВТБ с января совершили более 524 тысяч оплат за рубежом по QR-коду объемом более 1,6 миллиарда рублей.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине, сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине . Теперь клиенты ВТБ смогут оплачивать товары и услуги в Аргентине напрямую с российского банковского счета через мобильное приложение ВТБ Онлайн", – говорится в сообщении.

"Аргентина стала первой страной в Латинской Америке , где мы запускаем оплату по QR-коду. Это направление – одно из трех самых востребованных у российских туристов на континенте, интерес к стране только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах мира", – приводятся слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса Алексея Охорзина.

Он отметил, что технология ВТБ покрывает практически все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине. До конца года банк планирует расширить географию сервиса до 10 направлений, включая другие государства региона.

Уточняется, что для оплаты покупки или услуги в Аргентине клиенту достаточно войти в приложение ВТБ Онлайн, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублевого счета клиента, банк автоматически конвертирует их в аргентинский песо.